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Главная Новости дня Корецкий: Молдова снизила тариф на транзит на 50%

Корецкий: Молдова снизила тариф на транзит на 50%

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 18:53
Молдова вдвое снизила тариф на транзит грузов из Украины
Сергей Корецкий. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Молдова согласилась на 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов. Новый тариф вступил в силу 10 августа и будет действовать до конца 2026 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Поезд Киев — Кишинев изменит маршрут

По словам Корецкого, договоренность должна стать дополнительной поддержкой для украинских экспортеров, которые продолжают работать в условиях российских атак в Черном море.

"Это еще одно практическое решение для украинских экспортеров в условиях российского террора в Черном море", — подчеркнул Корецкий.

Корецкий: Молдова снизила тариф на транзит на 50% - фото 1
Пост Корецкого. Фото: скриншот

Кроме того, Украина и Молдова договорились об изменении маршрута поезда Киев — Кишинев. Новый маршрут начнет действовать с 17 августа. Ожидается, что благодаря этим изменениям украинцам станет удобнее и быстрее добираться до аэропорта Кишинева. Таким образом, обновленный маршрут должен улучшить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.

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Корецкий поблагодарил молдавское правительство за принятые решения и отметил, что страны продолжают работать над расширением взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщали Новини.LIVE, в аэропорту Кишинева запустили пилотный проект для пассажиров, прибывающих на поезде. Бесплатный трансфер будет доставлять их непосредственно к терминалу аэропорта.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел заседание Энергетического штаба. Участники встречи обсудили подготовку украинской энергосистемы к новому отопительному сезону.

Молдова транспорт грузовики железная дорога Сергей Корецкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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