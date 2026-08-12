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Головна Новини дня Корецький: Молдова знизила тариф на транзит на 50%

Корецький: Молдова знизила тариф на транзит на 50%

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 18:53
Молдова вдвічі знизила тариф на транзит вантажів з України
Сергій Корецький. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Молдова погодилася на 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий тариф почав діяти з 10 серпня та буде чинним до кінця 2026 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Потяг Київ — Кишинів змінить маршрут

За словами Корецького, домовленість має стати додатковою підтримкою для українських експортерів, які продовжують працювати в умовах російських атак у Чорному морі.

"Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі", — наголосив Корецький.

Корецький: Молдова знизила тариф на транзит на 50% - фото 1
Пост Корецького. Фото: скриншот

Окрім цього, Україна та Молдова домовилися про зміну маршруту потяга Київ — Кишинів. Новий маршрут почне діяти з 17 серпня. Очікується, що завдяки змінам українцям буде зручніше та швидше добиратися до аеропорту Кишинева. Таким чином, оновлений маршрут має покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою.

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Корецький подякував молдовському уряду за ухвалені рішення та зазначив, що країни продовжують працювати над розширенням взаємовигідної співпраці.

Як повідомляли Новини.LIVE, в аеропорту Кишинева запустили пілотний проєкт для пасажирів, які прибувають потягом. Безкоштовний трансфер доставлятиме їх безпосередньо до термінала аеропорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу. Учасники зустрічі обговорили підготовку української енергосистеми до нового опалювального сезону.

Молдова транспорт вантажівки залізниця Сергій Корецький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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