Корректировал удары РФ по Херсону: СБУ задержала уроженца Кавказа

Задержание агента РФ, который координировал удары РФ по Херсону. Фото: СБУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне агента ФСБ, который помогал российским войскам корректировать удары по позициям Сил обороны. По данным следствия, им оказался уроженец Южного Кавказа, который много лет проживал в Украине по поддельным документам. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в четверг, 2 июля.

СБУ разоблачила агента РФ, который корректировал удары по Херсону

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Херсоне глубоко законспирированного агента ФСБ, который передавал оккупантам информацию для подготовки ударов по украинским военным.

По данным спецслужбы, задержанным оказался уроженец Южного Кавказа, которого российские спецслужбы завербовали во время временной оккупации Херсона. Мужчина ещё с 90-х годов проживал в Украине по поддельному паспорту, а для прикрытия возглавлял местную общественную организацию.

Следствие установило, что после деоккупации Херсона российские спецслужбы оставили агента на подконтрольной Украине территории. Впоследствии оперативная группа ФСБ, действовавшая из левобережной части Херсонской области, восстановила с ним связь и поручила собирать информацию о местах базирования и боевых позициях Сил обороны.

По информации СБУ, мужчина незаметно выпытывал нужные сведения у своих знакомых, после чего лично проверял полученную информацию вблизи потенциальных целей. Собранные данные он передавал своему куратору из ФСБ для дальнейшей корректировки российских обстрелов.

Также правоохранители установили, что во время переписки с представителем российской спецслужбы фигурант неоднократно заявлял, что ожидает полной оккупации Херсона и возвращения российских властей в город.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность агента и задержали его по месту жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли поддельные документы, а также мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно СБУ раскрыла сеть из восьми агентов РФ, которые подпольно регистрировали терминалы Starlink для российских военных. По данным следствия, злоумышленники оформляли оборудование на себя и своих знакомых, а доступ к нему передавали российским кураторам. Подозреваемых задержали в нескольких регионах Украины, им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце июня 2026 года СБУ предотвратила теракт в центре Киева и задержала двух агенток РФ, которые готовили покушение на военнослужащего ВСУ. По данным следствия, женщины планировали заложить взрывчатку под автомобиль военного вблизи Майдана Независимости. В ходе обысков правоохранители изъяли почти шесть килограммов взрывчатых веществ, а подозреваемых задержали до совершения теракта.