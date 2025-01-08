Война в Украине — проект резолюции о признании геноцидом действий РФ внесли в Конгресс

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: facebook/oksana.markarova

В Конгрессе зарегистрировали проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. Авторами документа стала двухпартийная группа членов Палаты представителей.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

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"В первую неделю своей работы Конгресс уделил важное внимание тому, что РФ ежедневно совершает преступления в войне против Украины. В Палату представителей Конгресса США повторно внесен проект резолюции, которая призывает признать действия России против Украины геноцидом", — говорится в сообщении.

Маркарова рассказала, что в преамбуле проекта резолюции говорится о том, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе нападения на мирных жителей, прямые удары по роддомам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев, включая детей, в Россию и оккупированные территории соответствует критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

По ее словам, резолютивная часть документа такова:

осуждает Россию за совершение актов геноцида украинского народа;

призывает Соединенные Штаты в сотрудничестве с НАТО и союзниками по ЕС принять меры для поддержки украинского правительства, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;

поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечества и геноцид.

Отметим, проект такой резолюции уже был представлен в Конгрессе 118-го созыва 24 февраля 2023 года.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму. За документ проголосовала 81 страна.

А в октябре ПАСЕ приняла первую резолюцию по украинским пленным. Там поддержали идею обмена "всех на всех".