Війна в Україні — проєкт резолюції щодо визнання геноцидом дій РФ внесли до Конгресу

Посол України в США Оксана Маркарова. Фото: facebook/oksana.markarova

У Конгресі зареєстрували проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Авторами документа стала двопартійна група членів Палати представників.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

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"У перший тиждень своєї роботи Конгрес приділив важливу увагу тому, що РФ щодня чинить злочини у війні проти України. До Палати представників Конгресу США повторно внесено проєкт резолюції, яка закликає визнати дії Росії проти України геноцидом", — йдеться у повідомленні.

Маркарова розповіла, що в преамбулі проєкту резолюції йдеться про те, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців, включаючи дітей, до Росії та окупованих територій відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

За її словами, резолютивна частина документа така:

засуджує Росію за вчинення актів геноциду українського народу;

закликає Сполучені Штати у співпраці з НАТО та союзниками по ЄС вжити заходів для підтримки українського уряду, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;

підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людства та геноцид.

Зазначимо, проєкт такої резолюції вже було представлено у Конгресі 118-го скликання 24 лютого 2023 року.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму. За документ проголосувала 81 країна.

А в жовтні ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених. Там підтримали ідею обміну "всіх на всіх".