Погода обещает контраст: где-то 28 августа будет дождь, а где-то — сухая погода

Мужчина идёт под дождём. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 августа, погода в Украине будет переменчивой. На юге и юго-востоке ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью осадки также пройдут в большинстве центральных областей. На остальной территории будет преимущественно сухо.

О прогнозе погоды сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода 28 августа

По прогнозу, в Украине ожидается переменная облачность. На юге и юго-востоке днем возможны порывы северо-восточного ветра до 15–20 м/с.

Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами прогнозируется туман. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Погода в Украине 28 августа. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С. На юге и юго-востоке будет теплее — +13…+18 °С.

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Днём температура поднимется до +21…+26 °С. Самая жаркая погода ожидается в Закарпатье — там воздух прогреется до +31 °С.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 28 августа осадков не ожидается, температура днем составит около +23 °С.

Новини.LIVE сообщали, что метеорологи прогнозируют на осень чередование дождливых дней с прохладными, маловетреными ночами. Кроме того, в Украине ожидается немало густых туманов, которые могут заметно ухудшать видимость. Из-за этого на дорогах будет расти риск ДТП, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время поездок в условиях ограниченной видимости.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают, что сентябрь 2026 года не принесет длительных и экстремальных магнитных бурь. В то же время активность Солнца может вызывать отдельные геомагнитные возмущения.