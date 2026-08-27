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Головна Новини дня Кінець серпня принесе дощі: прогноз погоди в Україні на завтра

Кінець серпня принесе дощі: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
27 серпня 2026 16:13
Погода готує контраст: де 28 серпня литиме, а де буде сухо
Чоловік йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 28 серпня, погода в Україні буде мінливою. На півдні та південному сході очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі опади також пройдуть у більшості центральних областей. На решті території буде переважно сухо.

Про прогноз погоди повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода 28 серпня

За прогнозом, в Україні очікується мінлива хмарність. На півдні та південному сході вдень можливі пориви північно-східного вітру до 15–20 м/с.

Вночі та вранці у Карпатах і на Прикарпатті місцями прогнозують туман. На решті території істотних опадів не очікується.

Кінець серпня принесе дощі: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Погода в Україні 28 серпня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С. На півдні та південному сході буде тепліше — +13…+18 °С.

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Вдень температура підніметься до +21…+26 °С. Найспекотніше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до +31 °С.

За даними Укргідрометцентру, у Києві 28 серпня опадів не очікується, температура вдень буде близько +23 °С.

Новини.LIVE писали, що метеорологи прогнозують на осінь чергування дощових днів із прохолодними, маловітряними ночами. Крім того, в Україні очікується чимало густих туманів, які можуть помітно погіршувати видимість. Через це на дорогах зростатиме ризик ДТП, тож водіям варто бути особливо уважними під час поїздок в умовах обмеженої видимості.

Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA очікують, що вересень 2026 року не принесе тривалих та екстремальних магнітних бур. Водночас активність Сонця може спричиняти окремі геомагнітні збурення.

погода дощ прогноз погоди погода в Україні гроза
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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