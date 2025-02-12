Wizz Air готова летать в Украину — авиакомпания назвала условие

Самолет компании Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Авиакомпания Wizz Air хочет возобновить авиасообщение с Украиной после объявления о прекращении огня. Через шесть недель после завершения боевых действий компания планирует возобновить около 30 маршрутов.

Об этом сообщает Reuters.

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Восстановление авиасообщения компании Wizz Air с Украиной

"У нас есть четкий план перезапуска полетов в Украину, поскольку это может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы сразу рассмотрим возможность оперативного восстановления рейсов", — заявил генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

Он сказал, что по оценкам Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза, для безопасного восстановления украинского воздушного пространства понадобится от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.

По словам директора авиакомпании, в течение шести месяцев после завершения боевых действий Wizz Air планирует полностью восстановить свои базы в Киеве и Львове. В перспективе компания стремится обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год по 60 маршрутам.

Агентство отметило, что до полномасштабного вторжения России Wizz Air входила в тройку крупнейших авиаперевозчиков в Украине с рыночной долей 10,1%.

Напомним, недавно мы писали, что компания Ryanair разрабатывает план возобновления полетов над Украиной. Руководство лоукостера надеется, что Дональд Трамп сможет как можно быстрее закончить войну.

Также мы сообщали, что вопрос открытия аэропортов в Украине остается на повестке дня. Заместитель главы Офиса президента Виктор Микитась сказал, какой из украинских аэропортов имеет больше шансов на запуск.