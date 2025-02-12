Wizz Air готова літати в Україну — авіакомпанія назвала умову

Літак компанії Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Авіакомпанія Wizz Air хоче відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення вогню. Через шість тижнів після завершення бойових дій компанія планує відновити близько 30 маршрутів.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Відновлення авіасполучення компанії Wizz Air з Україною

"У нас є чіткий план перезапуску польотів до України, оскільки це може статися в будь-який момент. Як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми одразу розглянемо можливість оперативного відновлення рейсів", — заявив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.

Він сказав, що за оцінками Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відновлення українського повітряного простору знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.

За словами директора авіакомпанії, упродовж шести місяців після завершення бойових дій Wizz Air планує повністю відновити свої бази у Києві та Львові. У перспективі компанія прагне обслуговувати до 5 мільйонів пасажирів на рік за 60 маршрутами.

Агентство зазначило, що до повномасштабного вторгнення Росії Wizz Air входила до трійки найбільших авіаперевізників в Україні з ринковою часткою 10,1%.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що компанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною. Керівництво лоукостера сподівається, що Дональд Трамп зможе якнайшвидше закінчити війну.

Також ми повідомляли, що питання відкриття аеропортів в Україні залишається на порядку денному. Заступник голови Офісу президента Віктор Микита сказав, який з українських аеропортів має більше шансів на запуск.