Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Компанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну, але є умова arrow

Компанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну, але є умова

12 лютого 2025 12:47
Карина Приходько - Редактор
Wizz Air готова літати в Україну — авіакомпанія назвала умову
Літак компанії Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Карина Приходько - Редактор

Авіакомпанія Wizz Air хоче відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення вогню. Через шість тижнів після завершення бойових дій компанія планує відновити близько 30 маршрутів. 

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Відновлення авіасполучення компанії Wizz Air з Україною

"У нас є чіткий план перезапуску польотів до України, оскільки це може статися в будь-який момент. Як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми одразу розглянемо можливість оперативного відновлення рейсів", — заявив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.

Він сказав, що за оцінками Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відновлення українського повітряного простору знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.

За словами директора авіакомпанії, упродовж шести місяців після завершення бойових дій Wizz Air планує повністю відновити свої бази у Києві та Львові. У перспективі компанія прагне обслуговувати до 5 мільйонів пасажирів на рік за 60 маршрутами. 

Агентство зазначило, що до повномасштабного вторгнення Росії Wizz Air входила до трійки найбільших авіаперевізників в Україні з ринковою часткою 10,1%. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що компанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною. Керівництво лоукостера сподівається, що Дональд Трамп зможе якнайшвидше закінчити війну. 

Також ми повідомляли, що питання відкриття аеропортів в Україні залишається на порядку денному. Заступник голови Офісу президента Віктор Микита сказав, який з українських аеропортів має більше шансів на запуск

авіарейси Україна Wizz Air літаки війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама