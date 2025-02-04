Чи відкриють аеропорти в Україні — заява Офісу президента

Вивантаження вантажу з літака в аеропорті Києва. Фото архівне: УНІАН

Питання відкриття аеропортів в Україні залишається на порядку денному, однак рішення залежить виключно від безпекової ситуації та можливостей протиповітряної оборони. Найвищі шанси на відновлення роботи має аеропорт Ужгорода, оскільки він розташований у відносно безпечній зоні, а його злітно-посадкова смуга майже прилягає до кордону зі Словаччиною.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита в інтерв'ю Forbes.

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Коли в Україні запрацюють аеропорти

За словами Віктора Микити, під час зльоту та посадки літаки майже не перебувають у повітряному просторі України, що значно зменшує ризики.

Також посадовець додав, що наразі в Україні розглядають два міста для відновлення роботи аеропортів. Йдеться про Ужгород та Львів, що допоможе покращити логістику в країні. Проте наразі чітких рішень щодо цього немає.

"Багато питань авіаційної безпеки, є вимоги міжнародних партнерів. Завжди був зацікавлений у запуску аеропортів Ужгорода та Львова, бо це покращує логістику. Чи зможемо запустити Львівський — не знаю. Чи зможемо запустити Ужгородський — будемо робити все для цього", — сказав чиновник.

Також Віктор Микита додав, що не може назвати точної дати чи дедлайну, коли мають запрацювати аеропорти в Україні. Мовляв, все залежатиме від військових, які безпосередньо ухвалюватимуть таке рішення про дозвіл.

"Питання відкриття повітряного простору — на боці військових. Вони мають ухвалити таке рішення. Це залежить від безпекової ситуації й наявної кількості ППО. Питання залишається на порядку денному, але дедлайну не скажу", — підсумував Віктор Микита.

Нагадаємо, на початку січня Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу доцільності відновлення роботи аеропортів в країні.

Також авіаексперт пояснив, чому в Україні наразі складно відновити роботу аеропортів та які фактори заважають відновити регулярні авіарейси.

Попри це мер Львова Андрій Садовий висловив власну думку, що у 2025 році в Україні можуть все таки запрацювати аеропорти.