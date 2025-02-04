Откроют ли аэропорты в Украине — заявление Офиса президента

Выгрузка груза из самолета в аэропорту Киева. Фото архивное: УНИАН

Вопрос открытия аэропортов в Украине остается на повестке дня, однако решение зависит исключительно от ситуации с безопасностью и возможностей противовоздушной обороны. Самые высокие шансы на возобновление работы имеет аэропорт Ужгорода, поскольку он расположен в относительно безопасной зоне, а его взлетно-посадочная полоса почти прилегает к границе со Словакией.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Микита в интервью Forbes.

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По словам Виктора Микиты, во время взлета и посадки самолеты почти не находятся в воздушном пространстве Украины, что значительно уменьшает риски.

Также чиновник добавил, что сейчас в Украине рассматривают два города для возобновления работы аэропортов. Речь идет об Ужгороде и Львове, что поможет улучшить логистику в стране. Однако пока четких решений по этому поводу нет.

"Много вопросов авиационной безопасности, есть требования международных партнеров. Всегда был заинтересован в запуске аэропортов Ужгорода и Львова, потому что это улучшает логистику. Сможем ли запустить Львовский — не знаю. Сможем ли запустить Ужгородский — будем делать все для этого", — сказал чиновник.

Также Виктор Микита добавил, что не может назвать точной даты или дедлайна, когда должны заработать аэропорты в Украине. Мол, все будет зависеть от военных, которые непосредственно будут принимать такое решение о разрешении.

"Вопрос открытия воздушного пространства — на стороне военных. Они должны принять такое решение. Это зависит от ситуации с безопасностью и имеющегося количества ПВО. Вопрос остается на повестке дня, но дедлайна не скажу", — подытожил Виктор Микита.

Напомним, в начале января Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу целесообразности возобновления работы аэропортов в стране.

Также авиаэксперт объяснил, почему в Украине пока сложно восстановить работу аэропортов и какие факторы мешают восстановить регулярные авиарейсы.

Несмотря на это мэр Львова Андрей Садовый выразил собственное мнение, что в 2025 году в Украине могут все же заработать аэропорты.