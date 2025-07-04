В Кривом Роге дроновая атака — какие последствия от атаки

Комбинированная атака на Кривой Рог — подробности последствий
В пятницу, 4 июля, Кривой Рог подвергся атаке вражеского беспилотника. Кроме того, стало известно, что Россия атаковала Криворожский район управляемой авиабомбой.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Россия атаковала Кривой Рог 4 июля
По его словам, удар вызвал пожар. Предварительно известно, что ранения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы. Другие детали выясняются.
Добавим, что также в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения КАБов авиацией РФ.
Напомним, утром, 4 июля в Кривом Роге раздавались взрывы — на город летели дроны-камикадзе.
Недавно Россия ударила "Искандерами" по Гуляйполю. В результате атаки погибли люди, есть раненые.
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