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Комбинированная атака на Кривой Рог — подробности последствий

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Дата публикации 4 июля 2025 11:59
В Кривом Роге дроновая атака — какие последствия от атаки
Дым в небе. Фото: скриншот

В пятницу, 4 июля, Кривой Рог подвергся атаке вражеского беспилотника. Кроме того, стало известно, что Россия атаковала Криворожский район управляемой авиабомбой.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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По его словам, удар вызвал пожар. Предварительно известно, что ранения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы. Другие детали выясняются.

Добавим, что также в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения КАБов авиацией РФ.

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Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, утром, 4 июля в Кривом Роге раздавались взрывы — на город летели дроны-камикадзе.

Недавно Россия ударила "Искандерами" по Гуляйполю. В результате атаки погибли люди, есть раненые.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы Шахед КАБ БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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