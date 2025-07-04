В Кривом Роге дроновая атака — какие последствия от атаки

Дым в небе. Фото: скриншот

В пятницу, 4 июля, Кривой Рог подвергся атаке вражеского беспилотника. Кроме того, стало известно, что Россия атаковала Криворожский район управляемой авиабомбой.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Россия атаковала Кривой Рог 4 июля

По его словам, удар вызвал пожар. Предварительно известно, что ранения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы. Другие детали выясняются.

Добавим, что также в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения КАБов авиацией РФ.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, утром, 4 июля в Кривом Роге раздавались взрывы — на город летели дроны-камикадзе.

Недавно Россия ударила "Искандерами" по Гуляйполю. В результате атаки погибли люди, есть раненые.