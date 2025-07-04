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Головна Новини дня Комбінована атака на Кривий Ріг — перші подробиці наслідків

Комбінована атака на Кривий Ріг — перші подробиці наслідків

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Дата публікації: 4 липня 2025 11:59
У Кривому Розі дронова атака — які наслідки від атаки
Дим у небі. Фото: скриншот

У п'ятницю, 4 липня, Кривий Ріг зазнав атаки ворожого безпілотника. Окрім того, стало відомо, що Росія атакувала Криворізький район керованою авіабомбою.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, удар спричинив пожежу. Попередньо відомо, що поранення дістали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. На місці події працюють екстрені служби. Інші деталі з’ясовуються.

Додамо, що також у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування КАБів авіацією РФ.

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Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці, 4 липня в Кривому Розі лунали вибухи — на місто летіли дрони-камікадзе.

Нещодавно Росія вдарила "Іскандерами" по Гуляйполю. Внаслідок атаки загинули люди, є поранені.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Шахед КАБ БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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