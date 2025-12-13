Видео
Главная Новости дня Комбинированный удар РФ по украинской энергетике — сводка ПВО

Комбинированный удар РФ по украинской энергетике — сводка ПВО

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:29
Последствия ночной атаки России на Украину 13 декабря — сколько ракет и дронов сбила ПВО
Военные ПВО. Иллюстративное фото: ПС ВСУ

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Украины ударными беспилотниками и ракетами воздушного, морского и наземного базирования в ночь на субботу, 13 декабря. Основным направлением обстрела была Одесская область.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Сводка Воздушных сил. Фото: t.me/kpszsu

Сколько целей выпустила Россия по Украине

Радиотехнические войска ВС сопровождали 495 российских целей: 30 ракет и 465 беспилотников различных типов, среди которых:

  • 465 БпЛА типа Shahed, Гербера и т.д. из Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска РФ и Чауды, Гвардейского временно оккупированного Крыма;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тульска Тамбовской области России;
  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Крыма;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К из Курской области РФ;
  • 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного и Каспийского морей.

По данным ПС, к отражению атаки присоединились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны, которым удалось ликвидировать 430 воздушных целей, в частности, 417 беспилотников, четыре "Искандера" и девять "Калибров".

"Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18 локациях, падение сбитых (обломки) — на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются)", — добавили военные.

Напомним, что в результате российского обстрела Украины 13 декабря обнаружили попадания по объектам критической инфраструктуры в четырех областях. В частности, более миллиона потребителей в шести регионах без света.

Также на атаку россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что эти удары — не об окончании войны.

Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
