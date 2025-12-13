Наслідки нічної атаки Росії на Україну 13 грудня — скільки ракет і дронів збила ППО

Військові ППО. Ілюстративне фото: ПС ЗСУ

Росіяни атакували критичну інфраструктуру України ударними безпілотниками та ракетами повітряного, морського й наземного базування в ніч проти суботи, 13 грудня. Основним напрямком обстрілу була Одеська область.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Реклама

Читайте також:

Зведення Повітряних сил. Фото: t.me/kpszsu

Скільки цілей випустила Росія по Україні

Радіотехнічні війська ПС супроводжували 495 російських цілей: 30 ракет та 465 безпілотників різних типів, серед яких:

465 БпЛА типу Shahed, Гербера тощо з Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська РФ та Чауди, Гвардійського тимчасово окупованого Криму;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Тульська Тамбовської області Росії;

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Криму;

5 крилатих ракет Іскандер-К з Курської області РФ;

16 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного та Каспійського морів.

За даними ПС, до відбиття атаки долучилися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони, яким вдалося ліквідувати 430 повітряних цілей, зокрема, 417 безпілотників, чотири "Іскандери" та дев'ять "Калібрів".

"Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18 локаціях, падіння збитих (уламки) — на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються)", — додали військові.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу України 13 грудня виявили влучання по об'єктах критичної інфраструктури в чотирьох областях. Зокрема, понад мільйон споживачів у шести регіонах без світла.

Також на атаку росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ці удари — не про закінчення війни.