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Комаровский рассказал о главных мифах относительно гриппа и простуды — эфир Новини.LIVE

9 января 2024 20:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Комаровский рассказал о главных мифах относительно гриппа и простуды — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Известнейший украинский врач-педиатр Евгений Комаровский стал гостем на Новини.LIVE. Он рассказал об особенностях сезонных болезней, а также опроверг главные мифы вокруг гриппа и простуды.

Эфир можно посмотреть по ссылке.

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О чем эфир

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский стал гостем на Новини.LIVE. Вместе с ведущей Диной Бернацкой обсудили сезонные болезни и рост заболеваемости COVID-19.

Также врач рассказал о мифах относительно гриппа и простуды, опасности несвоевременного обращения к врачу и еще многое другое.

Ранее мы рассказывали, что недолеченные болезни — предстоящая эпидемия 2024 года, по мнению доктора Комаровского. Из-за ситуации в стране многие не способны в полной мере заниматься здоровьем, и это может уже скоро сказаться на количестве больных.

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