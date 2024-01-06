Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Недоліковані хвороби — проблема 2024 року в Україні, — доктор Комаровський arrow

Недоліковані хвороби — проблема 2024 року в Україні, — доктор Комаровський

6 січня 2024 06:09
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Недоліковані хвороби — проблема 2024 року в Україні, — доктор Комаровський
Лікар Євген Комаровський. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Недоліковані хвороби — майбутня епідемія 2024 року, на думку доктора Комаровського. Через ситуацію в країні багато людей не здатні повною мірою займатися здоров'ям, і це може вже скоро позначитися на кількості хворих.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Читайте також:

Недоліковані хвороби українців

Кількість людей, які помирають від інфарктів та інсультів, людей з неоперабельною онкологією тощо буде ставати все більше. Все через проблему недолікування хвороб.

"Наростає як снігова куля, поза всяким сумнівом, недолікованість. Але це скоріше тема дорослих. Оскільки ніхто не може до ладу займатися ні ендокринологією, ні кардіологією, ні онкологією, і поступово все це накопичується", — вважає Євген Комаровський.

Лікар Комаровський переконаний, що профілактична медицина в Україні повністю відсутня.

Також є проблеми з вакцинацією, що може призвести до спалахів різних захворювань, таких як кашлюк, кір тощо.

"Коли людина йде в армію, у неї навіть не питають щеплень від правця чи ні. Для мене це дуже показово", — обурюється лікар.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський порадив людям не приймати заспокійливих під час обстрілів, якщо вони не перебувають у максимально безпечних умовах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі