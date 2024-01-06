Недоліковані хвороби — проблема 2024 року в Україні, — доктор Комаровський

Лікар Євген Комаровський. Фото: google.com

Недоліковані хвороби — майбутня епідемія 2024 року, на думку доктора Комаровського. Через ситуацію в країні багато людей не здатні повною мірою займатися здоров'ям, і це може вже скоро позначитися на кількості хворих.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Кількість людей, які помирають від інфарктів та інсультів, людей з неоперабельною онкологією тощо буде ставати все більше. Все через проблему недолікування хвороб.

"Наростає як снігова куля, поза всяким сумнівом, недолікованість. Але це скоріше тема дорослих. Оскільки ніхто не може до ладу займатися ні ендокринологією, ні кардіологією, ні онкологією, і поступово все це накопичується", — вважає Євген Комаровський.

Лікар Комаровський переконаний, що профілактична медицина в Україні повністю відсутня.

Також є проблеми з вакцинацією, що може призвести до спалахів різних захворювань, таких як кашлюк, кір тощо.

"Коли людина йде в армію, у неї навіть не питають щеплень від правця чи ні. Для мене це дуже показово", — обурюється лікар.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський порадив людям не приймати заспокійливих під час обстрілів, якщо вони не перебувають у максимально безпечних умовах.