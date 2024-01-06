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Недолеченные болезни — проблема 2024 года в Украине, — доктор Комаровский

6 января 2024 06:09
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Недолеченные болезни — проблема 2024 года в Украине, — доктор Комаровский
Доктор Евгений Комаровский. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Недолеченные болезни — будущая эпидемия 2024 года, по мнению доктора Комаровского. Из-за ситуации в стране многие люди неспособны в полной мере заниматься здоровьем, и это может уже скоро сказаться на количестве больных.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE.

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Количество людей, которые умирают от инфарктов и инсультов, людей с неоперабельной онкологией и так далее будет становиться все больше. Все из-за проблемы недолеченности болезней.

"Нарастает как снежный ком, вне всякого сомнения, недолеченность. Но это скорее тема взрослых. Поскольку никто не может толком заниматься ни эндокринологией, ни кардиологией, ни онкологией, и постепенно все это накапливается", — считает Евгений Комаровский. 

Доктор Комаровский убежден — профилактическая медицина в Украине полностью отсутствует. 

Также есть проблемы с вакцинацией, что может привести к вспышкам различных заболеваний, таких как коклюш, корь и так далее.

"Когда человек идет в армию, у него даже не спрашивают привит от столбняка или нет. Для меня это очень показательно", — негодует доктор.

Напомним, доктор Евгений Комаровский посоветовал людям не принимать успокоительные во время обстрелов, если они не находятся в максимально безопасных условиях.

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