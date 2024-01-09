Комаровський розповів про головні міфи щодо грипу і застуди — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський став гостем на Новини.LIVE. Він розповів про особливості сезонних хвороб, а також спростував головні міфи навколо грипу та застуди.

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Про що ефір

Знаменитий український лікар-педіатр Євген Комаровський став гостем на Новини.LIVE. Разом з ведучою Діною Бернацькою обговорили сезонні хвороби та зростання захворюваності на COVID-19.

Також лікар розповів про міфи щодо грипу та застуди, небезпеку несвоєчасного звернення до лікаря і ще багато чого іншого.

Раніше ми розповідали, що недоліковані хвороби — майбутня епідемія 2024 року, на думку доктора Комаровського. Через ситуацію в країні багато людей не здатні повною мірою займатися здоров'ям, і це може вже скоро може позначитися на кількості хворих.