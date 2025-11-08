Гибель военных на Днепропетровщине — командиру объявили подозрение

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Командиру подразделения беспилотных систем сообщили о подозрении из-за гибели военных и гражданских во время торжеств в Днепропетровской области. Он собрал для награждения более 100 бойцов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 8 ноября.

Подозрение для командира подразделения беспилотных систем

Следствие установило, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград и собрал более 100 военных в Днепропетровской области. Кроме того, в этом месте находилось и гражданское население.

"Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих", — говорится в сообщении.

Известно, что в это время российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по местам, где находились украинские бойцы. В результате этого погибли 12 военнослужащих и семеро гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

В результате офицеру сообщили о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Также прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога.

Напомним, 1 ноября оккупанты ударили по Днепропетровской области, в результате чего погибли украинские военные. На месте работали правоохранители.

Известно, что на момент удара в Самаровском районе находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

Командование бригады сообщило, что коммуницирует с семьями погибших и организует транспортировку тел украинских героев к местам захоронения.