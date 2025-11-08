Загибель військових на Дніпропетровщині — командиру оголосили підозру

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Командиру підрозділу безпілотних систем повідомили про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей у Дніпропетровській області. Він зібрав для нагородження понад 100 бійців.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 8 листопада.

Реклама

Читайте також:

Підозра для командира підрозділу безпілотних систем

Слідство встановило, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак і зібрав понад 100 військових у Дніпропетровській області. Крім того, в цьому місці перебувало і цивільне населення.

"Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у цей час російські війська завдали ракетно-дронового удару по місцях, де перебували українські бійці. Внаслідок цього загинули 12 військовослужбовців та семеро цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

В результаті офіцеру повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Також прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, 1 листопада окупанти вдарили по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули українські військові. На місці працювали правоохоронці.

Відомо, що на момент удару у Самарівському районі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

Командування бригади повідомило, що комунікує з родинами загиблих та організовує транспортування тіл українських героїв до місць поховання.