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Главная Новости дня Командир Волков да Винчи ответил на подготовку покушения на него

Командир Волков да Винчи ответил на подготовку покушения на него

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:38
Филимонов прокомментировал подготовку покушения на него
Сергей Филимонов. Фото: Facebook Сергея Филимонова

Во вторник, 29 июля, стало известно, что ФСБ России хотела ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Он отреагировал на это.

Об этом военный написал в Telegram.

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Пост Филимонова. Фото: скриншот

Филимонов о подготовке покушения на него

"Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у русни опять ничего не получилось", — написал он.

Филимонов отметил, что сейчас продолжаются следственные действия, поэтому детали дела пообещал обнародовать позже.

"Напомню: война продолжается и в тылу. Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах", — добавил он.

Напомним, в СБУ рассказали, что ФСБ готовила покушение на Филимонова и для воплощения своих планов спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины под видом работы в Службе безопасности Украины. Куратор из ФСБ передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского воина.

Ранее харьковчанка совершала поджоги по заказу РФ. Суд ее наказал длительным заключением.

СБУ ФСБ покушение война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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