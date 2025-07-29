Филимонов прокомментировал подготовку покушения на него

Командир Волков да Винчи ответил на подготовку покушения на него
Во вторник, 29 июля, стало известно, что ФСБ России хотела ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Он отреагировал на это.
Об этом военный написал в Telegram.
Филимонов о подготовке покушения на него
"Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у русни опять ничего не получилось", — написал он.
Филимонов отметил, что сейчас продолжаются следственные действия, поэтому детали дела пообещал обнародовать позже.
"Напомню: война продолжается и в тылу. Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах", — добавил он.
Напомним, в СБУ рассказали, что ФСБ готовила покушение на Филимонова и для воплощения своих планов спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины под видом работы в Службе безопасности Украины. Куратор из ФСБ передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где было спрятано автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского воина.
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