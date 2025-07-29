Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Командир Вовків да Вінчі прокоментував підготовку замаху на нього

Командир Вовків да Вінчі прокоментував підготовку замаху на нього

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 15:38
Філімонов прокоментував підготовку замаху на нього
Сергій Філімонов. Фото: Facebook Сергія Філімонова

У вівторок, 29 липня, стало відомо, що ФСБ Росії хотіла ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Він відреагував на це.

Про це військовий написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Командир Вовків да Вінчі прокоментував підготовку замаху на нього - фото 1
Пост Філімонова. Фото: скриншот

Філімонов про підготовку замаху на нього

"Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в русні знову нічого не вийшло", — написав він.

Філімонов зазначив, що нині тривають слідчі дії, тож деталі справи пообіцяв оприлюднити згодом.

"Нагадаю: війна триває і в тилу. Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах", — додав він.

Нагадаємо, в СБУ розповіли, що ФСБ готувала замах на Філімонова і для втілення своїх планів спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом  роботи в Службі безпеки України. Куратор з ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

Раніше харків'янка вчиняла підпали на замовлення РФ. Суд її покарав тривалим ув'язненням.

СБУ ФСБ замах війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації