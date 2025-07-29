Філімонов прокоментував підготовку замаху на нього

Командир Вовків да Вінчі прокоментував підготовку замаху на нього
У вівторок, 29 липня, стало відомо, що ФСБ Росії хотіла ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Він відреагував на це.
Про це військовий написав у Telegram.
Філімонов про підготовку замаху на нього
"Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в русні знову нічого не вийшло", — написав він.
Філімонов зазначив, що нині тривають слідчі дії, тож деталі справи пообіцяв оприлюднити згодом.
"Нагадаю: війна триває і в тилу. Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах", — додав він.
Нагадаємо, в СБУ розповіли, що ФСБ готувала замах на Філімонова і для втілення своїх планів спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи в Службі безпеки України. Куратор з ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.
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