Командир РДК: россияне разрабатывают аналог Starlink и уже готовятся к запуску
Россия после отключения Starlink разрабатывает собственную сеть спутниковой связи. Враг уже готовится к запуску этого аналога и постепенно начинает его использовать.
Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил командир РДК Денис Капустин.
Что известно о российских возможностях аналога Starlink
По словам Капустина, оккупанты уже начали развертывать собственные сети спутниковой связи и внедрять технологии mesh-сетей для управления войсками.
"Да, они пытаются, и, насколько я знаю, где-то уже успешно, создать собственную сеть спутниковой связи. Что-то вроде Starlink. Конечно, это далеко не то, что делает Илон Маск, но это некая альтернатива, которую россияне начинают постепенно использовать", — сказал военный.
Он отметил, что эта модернизация преследует конкретную цель — обеспечить передачу разведывательных данных в режиме реального времени, что влияет на скорость принятия решений.
Как пояснил Капустин, раньше россияне часто не могли получать онлайн-трансляцию с дронов, полагаясь на считывание SD-карт после возвращения БПЛА на базу. Теперь же они прилагают максимум усилий, чтобы устранить это «слепое пятно».
В то же время командир РДК добавил, что россияне никогда не запустят свой Starlink, поскольку это целая система с большим количеством спутников. В частности, у Илона Маска есть ракета, которая выводит спутники на орбиту в необходимом количестве, а в РФ космическая программа находится в плачевном состоянии.
"Поэтому качество их Starlink будет хуже, покрытие будет хуже, сигнал будет хуже. Но какую-то такую копию или аналог они все-таки в состоянии вывести на орбиту. И этого будет достаточно, чтобы обеспечить связь между своими группировками? Да, она будет значительно хуже по качеству, но определенные свои потребности они однозначно покроют", — резюмировал Капустин.
Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге по поводу использования Starlink для украинских дронов над Россией. Это, в свою очередь, поможет поражать российские цели.
Также мы писали, что, по данным Reuters, россияне развертывают новые комплексы РЭБ, чтобы заблокировать спутниковую связь Starlink. Таким образом оккупанты пытаются защититься от дронов.
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