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Командир 3 ОШБр назвал ключевую стратегию россиян на фронте

29 марта 2025 17:45
Евтушенко Алина - редактор
Билецкий назвал основную стратегию россиян сейчас
Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда/Андрей Ковш
Евтушенко Алина - редактор

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал, какой сейчас является главная стратегия россиян на поле боя. Он отметил, что сейчас это истощение украинских воинов.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Армия TV.

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"Возможно, основная стратегия россиян сейчас — истощение ВСУ по всей линии фронта, а не оперативные успехи", — сказал Билецкий.

А также добавил, что враг стремится физически и морально ослабить украинскую армию через постоянное давление, чтобы потом заставить Киев согласиться на условия, подобные капитуляции.

"Эта тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению на всем 1000-километровом фронте, возможно, она для них интереснее. Они хотят истощить настолько фронт, что фактически будет или обвал, или подписание капитуляции", — объяснил командир 3 ОШБр.

Напомним, что ранее Билецкий говорил о том, что главным фактором для Украины является не сам факт прекращения огня, а вопрос модернизации армии и силового блока.

Кроме того, он заявлял, что Вооруженные силы Украины зависимы от американских технологий.

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