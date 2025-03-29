Билецкий назвал основную стратегию россиян сейчас

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда/Андрей Ковш

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал, какой сейчас является главная стратегия россиян на поле боя. Он отметил, что сейчас это истощение украинских воинов.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Армия TV.

Читайте также:

Командир 3 ОШБр об основной стратегии россиян на поле боя

"Возможно, основная стратегия россиян сейчас — истощение ВСУ по всей линии фронта, а не оперативные успехи", — сказал Билецкий.

А также добавил, что враг стремится физически и морально ослабить украинскую армию через постоянное давление, чтобы потом заставить Киев согласиться на условия, подобные капитуляции.

"Эта тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению на всем 1000-километровом фронте, возможно, она для них интереснее. Они хотят истощить настолько фронт, что фактически будет или обвал, или подписание капитуляции", — объяснил командир 3 ОШБр.

Напомним, что ранее Билецкий говорил о том, что главным фактором для Украины является не сам факт прекращения огня, а вопрос модернизации армии и силового блока.

Кроме того, он заявлял, что Вооруженные силы Украины зависимы от американских технологий.