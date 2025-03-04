Перемир'я з Росією — командир Третьої штурмової Андрій Білецький пояснив свою позицію

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: скриншот

Ключовим фактором для України є не сам факт припинення вогню, а питання модернізації армії та силового блоку. Україна має займатися вдосконаленням своєї обороноздатності.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Radio NV.

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В інтерв’ю Білецький підкреслив, що західні ініціативи щодо мирного врегулювання часто продиктовані власними політичними інтересами, а не турботою про Україну. Водночас Білецький наголосив, що незалежно від того, чи буде перемир’я, Україна має займатися вдосконаленням своєї обороноздатності.

"Неважливо перемир'я чи його відсутність, питання в іншому, чи будемо ми займатися модернізацією силового блоку, ВПК. Чи будемо ми займатися модернізацією армії, бойової підготовки, якості управління і так далі, або не будемо цього робити. Якщо не будемо цього робити, то в будь-якому разі позитивного сценарію я не бачу. Якщо займатися цим, то так. Питання в модернізації. Для мене чесно, питання в тому, наскільки ми ефективні і наскільки швидко зможемо провести модернізацію. А питання, умовно кажучи, зовнішньополітичні, чи буде перемир'я, чи його не буде, я вважаю, що солдату не варто цим займатися", — сказав командир.

Раніше командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що Збройні сили України залежні від американських технологій. Водночас він переконаний, що західні союзники не відправлять війська до України.