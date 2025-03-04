Перемирие с Россией — командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий объяснил свою позицию

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Ключевым фактором для Украины является не сам факт прекращения огня, а вопрос модернизации армии и силового блока. Украина должна заниматься совершенствованием своей обороноспособности.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Radio NV.

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В интервью Билецкий подчеркнул, что западные инициативы по мирному урегулированию часто продиктованы собственными политическими интересами, а не заботой об Украине. В то же время он отметил, что независимо от того, будет ли перемирие, Украина должна заниматься совершенствованием своей обороноспособности.

"Неважно перемирие или его отсутствие, вопрос в другом, будем ли мы заниматься модернизацией силового блока, ВПК. Будем ли мы заниматься модернизацией армии, боевой подготовки, качеством управления и так далее, или не будем этого делать. Если не будем этого делать, то в любом случае позитивного сценария я не вижу. Если заниматься этим, то да. Вопрос в модернизации. Для меня честно, вопрос в том, насколько мы эффективны и насколько быстро сможем провести модернизацию. А вопросы, условно говоря, внешнеполитические, будет ли перемирие или его не будет, я считаю, что солдату не стоит этим заниматься", — сказал командир.

Ранее командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что Вооруженные силы Украины зависимы от американских технологий. В то же время он убежден, что западные союзники не отправят войска в Украину.