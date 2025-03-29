Білецький назвав основну стратегію росіян зараз

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: Українська правда/Андрій Ковш

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький розповів, якою наразі є головна стратегія росіян на полі бою. Він зазначив, що наразі це виснаження українських воїнів.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю Армія TV.

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"Можливо, основна стратегія росіян зараз — виснаження ЗСУ по всій лінії фронту, а не оперативні успіхи", — сказав Білецький.

А також додав, що ворог прагне фізично та морально послабити українську армію через постійний тиск, щоб потім змусити Київ погодитися на умови, подібні до капітуляції.

"Оця тактика тисячі дрібних порізів, яка призводить до загального послаблення на всьому 1000-кілометровому фронті, можливо, вона для них цікавіша. Вони хочуть виснажити настільки фронт, що фактично буде чи обвал, чи підписання капітуляції", — пояснив командир 3 ОШБр.

Нагадаємо, що раніше Білецький говорив про те, що головним фактором для України є не сам факт припинення вогню, а питання модернізації армії та силового блоку.

Крім того, він заявляв, що Збройні сили України залежні від американських технологій.