Командир 152-й бригады: РФ не жалеет КАБ даже для удара по одному бойцу

Покровск. Фото: inforesist.org

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Российские войска продолжают применять тактику выжженной земли на Покровском направлении. Оккупанты уничтожают населенные пункты и возможные укрытия украинских военных.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика, передает Новини.LIVE.

Командир 152-й бригады рассказал о тактике российских войск

По его словам, наибольшую угрозу для украинских защитников по-прежнему представляет российская авиация, наносящая массированные удары управляемыми авиабомбами.

"Тактика россиян — это тактика выжженной земли, то есть уничтожить абсолютно все сооружения, абсолютно все возможные укрытия", — сказал Заика.

Он отметил, что оккупанты не экономят боеприпасы даже тогда, когда располагают информацией о нахождении небольшого количества украинских военных.

"Если у врага есть информация о местонахождении нашего расчета, то он не применит одну КАБ. Туда полетят три, четыре, пять КАБ. Им все равно, один там человек или десять", — подчеркнул командир.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 июля российские войска нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области управляемыми авиабомбами ФАБ-250 с УМПК. В результате атаки погиб один человек, еще несколько мирных жителей получили ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 июля российские войска массированно атаковали Краматорск и поселок Беленкое в Донецкой области семью авиабомбами ФАБ-250 с УМПК. В результате удара погибли четыре человека, среди них — 14-летний подросток, ещё 13 человек получили ранения, также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.