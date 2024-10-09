Языковед объяснил, что означает слово нівроку

Задумчивая женщина. Иллюстративное фото: freepik

Известный украинский языковед и автор учебных пособий Александр Авраменко поделился интересным значением слова "нівроку". Эксперт отметил, что это слово является ярким примером колоритной украинской лексики.

Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

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Как употреблять слово "нівроку"

Авраменко объяснил, что "нівроку" можно употреблять как вставное слово, чтобы не принести горя, не сглазить. Например, в предложении: "А ви, нівроку, одужуєте. Рум'янець виступив на щоках".

Авраменко также обратил внимание на то, что "нівроку" в украинском языке означает "ничего" или "неплохо" и употребляется в повседневных высказываниях. Он привел такие примеры: "дочка в них виросла нівроку — від хлопців немає проходу". Або: "Як твоє здоров'я? Дякую, нівроку".

Напомним, одним из словосочетаний, которое украинцы часто употребляют неправильно, является "моющее средство".

Также мы сообщали, как перевести на украинский словосочетание "в первую очередь". Языковед предложил немало альтернативных вариантов.