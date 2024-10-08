Суржик в українській мові -- як правильно вживати слово сапожник

Чоловік ремонтує взуття. Фото: Freepick

Вживання слова "сапожник" в українській мові є прикладом суржику. Правильний український термін для позначення майстра, що ремонтує взуття — "чоботар".

Про це йдеться я у словнику анти-суржика.

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В українській мові є прекрасне слово для позначення майстра, який ремонтує взуття.

Багато українців досі вживають російські слова в повсякденному спілкуванні. Деякі з них настільки змішали мови, що вже не помічають, як їх мова стала гібридною. Інші намагаються говорити українською, але через брак словникового запасу іноді вдаються до суржику, що полегшує спілкування, але псує мову.

Наприклад, слово "сапожник" все ще вживається: "Сапожник без сапог", "Віднесу до сапожника взуття", "Сапожник завтра вихідний, то покваплюся, щоб встигнути забрати взуття". Однак це слово є типовим суржиком, а в українській мові правильним терміном є "чоботар".

Що означає "чоботар"? Академічний тлумачний словник української мови пояснює, що це майстер, який шиє та ремонтує взуття, зокрема чоботи.

Слід зазначити, що російське слово "сапожник" не варто дослівно перекладати в сталих виразах.

Ось які цікаві приклади наводить російсько-український словник сталих виразів:

"Как сапожник" — партачити;

"Пьян как сапожник" — п'яний як ніч (як квач, як хлющ, як дим, у дим);

"Ругается как сапожник" — лається на всі заставки; шпетить на всю губу; лається, скільки в пельку влізе;

"Сапожник ходит без сапог" — не той п'є, хто варить; золото миєм, а голодні виєм; на те він і кравець, щоб подертий жупан носити.

Нагадаємо, одним із словосполучень, яке українці часто вживають неправильно є "миючий засіб".

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