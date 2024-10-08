Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Употреблять слово "сапожник" неправильно — есть украинский аналог arrow

Употреблять слово "сапожник" неправильно — есть украинский аналог

8 октября 2024 06:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Суржик в украинском языке — как правильно употреблять слово сапожник
Мужчина ремонтирует обувь. Фото: Freepick
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Употребление слова "сапожник" в украинском языке является примером суржика. Правильный украинский термин для обозначения мастера, ремонтирующего обувь — "сапожник".

Об этом говорится в словаре анти-суржика.

Читайте также:

"Сапожник" — как сказать на украинском

В украинском языке есть прекрасное слово для обозначения мастера, который ремонтирует обувь.

Многие украинцы до сих пор употребляют русские слова в повседневном общении. Некоторые из них настолько смешали языки, что уже не замечают, как их язык стал гибридным. Другие пытаются говорить на украинском, но из-за нехватки словарного запаса иногда прибегают к суржику, что облегчает общение, но портит язык.

Например, слово "сапожник" все еще употребляется: "Сапожник без сапог", "Отнесу к сапожнику обувь", "Сапожник завтра выходной, то потороплюсь, чтобы успеть забрать обувь". Однако это слово является типичным суржиком, а в украинском языке правильным термином является "чоботар".

Что означает "сапожник"? Академический толковый словарь украинского языка объясняет, что это мастер, который шьет и ремонтирует обувь, в частности сапоги.

Следует отметить, что русское слово "сапожник" не стоит дословно переводить в устойчивых выражениях.

Вот какие интересные примеры приводит русско-украинский словарь устойчивых выражений:

  • "Как сапожник" — партачить;
  • "Пьян как сапожник" — пьян как ночь (как квач, как хлющ, как дым, в дым);
  • "Ругается как сапожник" — ругается на все заставки; шпетит на всю губу; ругается, сколько в пасть влезет;
  • "Сапожник ходит без сапог" — не тот пьет, кто варит; золото моем, а голодные выем; на то он и портной, чтобы рваный жупан носить.

Напомним, одним из словосочетаний, которое украинцы часто употребляют неправильно, является "миючий засіб".

Также мы сообщали, как перевести на украинский словосочетание "в першу чергу". Языковед предложила немало альтернативных вариантов.

ремонт украинцы украинский язык обувь суржик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy