Суржик в украинском языке — как правильно употреблять слово сапожник

Мужчина ремонтирует обувь. Фото: Freepick

Употребление слова "сапожник" в украинском языке является примером суржика. Правильный украинский термин для обозначения мастера, ремонтирующего обувь — "сапожник".

Об этом говорится в словаре анти-суржика.

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В украинском языке есть прекрасное слово для обозначения мастера, который ремонтирует обувь.

Многие украинцы до сих пор употребляют русские слова в повседневном общении. Некоторые из них настолько смешали языки, что уже не замечают, как их язык стал гибридным. Другие пытаются говорить на украинском, но из-за нехватки словарного запаса иногда прибегают к суржику, что облегчает общение, но портит язык.

Например, слово "сапожник" все еще употребляется: "Сапожник без сапог", "Отнесу к сапожнику обувь", "Сапожник завтра выходной, то потороплюсь, чтобы успеть забрать обувь". Однако это слово является типичным суржиком, а в украинском языке правильным термином является "чоботар".

Что означает "сапожник"? Академический толковый словарь украинского языка объясняет, что это мастер, который шьет и ремонтирует обувь, в частности сапоги.

Следует отметить, что русское слово "сапожник" не стоит дословно переводить в устойчивых выражениях.

Вот какие интересные примеры приводит русско-украинский словарь устойчивых выражений:

"Как сапожник" — партачить;

"Пьян как сапожник" — пьян как ночь (как квач, как хлющ, как дым, в дым);

"Ругается как сапожник" — ругается на все заставки; шпетит на всю губу; ругается, сколько в пасть влезет;

"Сапожник ходит без сапог" — не тот пьет, кто варит; золото моем, а голодные выем; на то он и портной, чтобы рваный жупан носить.

Напомним, одним из словосочетаний, которое украинцы часто употребляют неправильно, является "миючий засіб".

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