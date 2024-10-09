Мовознавець пояснив, що означає слово нівроку

Задумлива жінка. Ілюстративне фото: freepik

Відомий український мовознавець та автор навчальних посібників Олександр Авраменко поділився цікавим значенням слова "нівроку". Експерт зазначив, що це слово є яскравим прикладом колоритної української лексики.

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Як вживати слово "нівроку"

Авраменко пояснив, що "нівроку" можна вживати як вставне слово, щоб не принести горя, не наврочити. Наприклад, у реченні: "А ви, нівроку, одужуєте. Рум'янець виступив на щоках".

Авраменко також звернув увагу на те, що "нівроку" в українській мові означає "нічогенько" або "непогано" і вживається у повсякденних висловлюваннях. Він навів такі приклади: "дочка в них виросла нівроку — від хлопців немає проходу". Або: "Як твоє здоров'я? Дякую, нівроку".

Нагадаємо, одним із словосполучень, яке українці часто вживають неправильно є "миючий засіб".

Також ми повідомляли, як перекласти українською словосполучення "в першу чергу". Мовознавиця запропонувала чимало альтернативних варіантів.