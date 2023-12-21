Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Коломойскому уменьшили размер залога arrow

Коломойскому уменьшили размер залога

21 декабря 2023 21:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Коломойскому уменьшили размер залога
Игорь Коломойский в зале суда. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Апелляционный суд оставил олигарха Коломойского под стражей до 26 января, однако уменьшил размер залога до 2 миллиарда 700 тысяч гривен. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Коломойскому продлили срок заключения

Адвокаты Коломойского просили изменить условия содержания подзащитного. Они также просили назначить олигарху дополнительное лечение, ссылаясь на рекомендации медика.

По словам врача, у Коломойского есть гепатоз печени, панкреатит, сахарный 2 типа, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, недостаточность легочной артерии, сердечная недостаточность 1 степени и паховая грыжа.

Однако суд оставил Коломойского под стражей до 26 января. При этом он уменьшил размер залога с 3 млрд 700 тысяч грн до 2 миллиардов 700 тысяч гривен. Кроме того, суд постановил оказывать олигарху врачебную помощь.

Ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский заявил, что даже если бы у него были деньги на внесение залога в размере 3 миллиарда гривен , он бы их не вносил. Всю ситуацию вокруг суда над ним бизнесмен сравнил с захватом заложника с целью получения выкупа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме