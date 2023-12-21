Коломойскому уменьшили размер залога

Игорь Коломойский в зале суда. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Апелляционный суд оставил олигарха Коломойского под стражей до 26 января, однако уменьшил размер залога до 2 миллиарда 700 тысяч гривен. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.

Об этом сообщает Суспільне.

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Адвокаты Коломойского просили изменить условия содержания подзащитного. Они также просили назначить олигарху дополнительное лечение, ссылаясь на рекомендации медика.

По словам врача, у Коломойского есть гепатоз печени, панкреатит, сахарный 2 типа, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, недостаточность легочной артерии, сердечная недостаточность 1 степени и паховая грыжа.

Однако суд оставил Коломойского под стражей до 26 января. При этом он уменьшил размер залога с 3 млрд 700 тысяч грн до 2 миллиардов 700 тысяч гривен. Кроме того, суд постановил оказывать олигарху врачебную помощь.

Ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский заявил, что даже если бы у него были деньги на внесение залога в размере 3 миллиарда гривен , он бы их не вносил. Всю ситуацию вокруг суда над ним бизнесмен сравнил с захватом заложника с целью получения выкупа.