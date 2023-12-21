Коломойскому уменьшили размер залога
Апелляционный суд оставил олигарха Коломойского под стражей до 26 января, однако уменьшил размер залога до 2 миллиарда 700 тысяч гривен. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.
Об этом сообщает Суспільне.
Коломойскому продлили срок заключения
Адвокаты Коломойского просили изменить условия содержания подзащитного. Они также просили назначить олигарху дополнительное лечение, ссылаясь на рекомендации медика.
По словам врача, у Коломойского есть гепатоз печени, панкреатит, сахарный 2 типа, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, недостаточность легочной артерии, сердечная недостаточность 1 степени и паховая грыжа.
Однако суд оставил Коломойского под стражей до 26 января. При этом он уменьшил размер залога с 3 млрд 700 тысяч грн до 2 миллиардов 700 тысяч гривен. Кроме того, суд постановил оказывать олигарху врачебную помощь.
Ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский заявил, что даже если бы у него были деньги на внесение залога в размере 3 миллиарда гривен , он бы их не вносил. Всю ситуацию вокруг суда над ним бизнесмен сравнил с захватом заложника с целью получения выкупа.
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