Коломойському зменшили розмір застави

Ігор Коломойський в залі суду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Апеляційний суд залишив олігарха Коломойського під вартою до 26 січня, однак зменшив розмір застави до 2 мільярдів 700 тисяч гривень. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя їхнього підзахисного.

Про це повідомляє Суспільне.

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Адвокати Коломойського просили змінити умови утримання підзахисного. Вони також просили призначити олігарху додаткове лікування, посилаючись на рекомендації медика.

За словами лікаря, Коломойський має гепатоз печінки, панкреатит, цукровий 2 типу, гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу, недостатність легеневої артерії, серцеву недостатність 1 ступеня та пахову грижу.

Проте суд залишив Коломойського під вартою до 26 січня. При цьому він зменшив розмір застави з 3 млрд 700 тисяч грн до 2 мільярдів 700 тисяч гривень, Окрім того, суд постановив надавати олігарху лікарську допомогу.

Раніше ми повідомляли, що олігарх Ігор Коломойський заявив, що навіть якби в нього були гроші на внесення застави у розмірі 3 мільярдів гривень, він би їх не вносив. Усю ситуацію навколо суду над ним бізнесмен порівняв із захопленням заручника з метою отримання викупу.