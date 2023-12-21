Коломойський зробив заяву в суді щодо внесення застави

Ігор Коломойський в суді. Фото: Новини.LIVE

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що навіть якби в нього були гроші на внесення застави у розмірі 3 мільярдів гривень, він би їх не вносив. Усю ситуацію навколо суду над ним бізнесмен порівняв із захопленням заручника з метою отримання викупу.

Таку заяву Коломойський зробив під час засідання суду.

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Чи є гроші в Коломойського

"Після того, як ПриватБанк у 2017 році подав позов до Англії, всі мої активи були заморожені, і я не можу ними розпоряджатися. Але якби у мене й були такі гроші, я б не вносив заставу, а то це схоже на викрадення та вимогу викупу", — заявив Коломойський.

За словами бізнесмена, слідчі проводять по два допити свідків на тиждень.

"Мої захисники заявили 50 свідків, яких треба допитати. Такими темпами їхні допити триватимуть близько 6 місяців, а мені треба буде весь цей час сидіти у СІЗО", — заявив Коломойський.

Він також додав, що якщо йому змінять запобіжний захід, він може з Дніпра переїхати до Києва і ходити до слідчих, як на роботу.

"Я дуже зацікавлений, щоб цю справу вирішили якнайшвидше", — запевнив олігарх.

Раніше ми повідомляли, що бізнесмен Ігор Коломойський подав до суду на Президента України Володимира Зеленського, щоб визнати протиправним і скасувати указ про позбавлення його громадянства. Наразі суд не підтримує бізнесмена, бо він звернувся через півтора року після відповідного указу.