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Коломойский сделал заявление в суде о внесении залога

21 декабря 2023 21:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Коломойский сделал заявление в суде о внесении залога
Игорь Коломойский в суде. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что даже будь у него деньги на внесение залога в размере 3 миллиардов гривен, он бы их не вносил. Всю ситуацию вокруг суда над ним бизнесмен сравнил с захватом заложника с целью получения выкупа.

Такое заявление Коломойский сделал во время заседания суда.

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"После того, как ПриватБанк в 2017 году подал иск в Англию, все мои активы были заморожены и я не могу ими распоряжаться. Но если бы у меня были такие деньги, я бы не вносил залог, а то это похоже на похищение и требование выкупа", — заявил Коломойский.

По словам бизнесмена, следователи проводят по два допроса свидетелей в неделю.

"Мои защитники заявили 50 свидетелей, которых нужно допросить. Такими темпами их допросы продлятся около 6 месяцев, а мне нужно будет все это время сидеть в СИЗО", — заявил Коломойский.

Он также добавил, что если ему изменят меру пресечения, он может из Днепра переехать в Киев и ходить к следователям, как на работу.

"Я очень заинтересован, чтобы это дело решили как можно быстрее", — заверил олигарх.

Ранее мы сообщали, что бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы признать противоправным и отменить указ о лишении его гражданства. Суд не поддерживает бизнесмена, потому что он обратился через полтора года после соответствующего указа.

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