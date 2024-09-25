Суд над Коломойским — бизнесмен снова отказался вносить залог

Игорь Коломойский. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Шевченковском районном суде города Киева в среду, 25 сентября, состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения с залога на домашний арест или личное обязательство для бизнесмена Игоря Коломойского. Во время заседания предприниматель заявил, что размер залога "непомерен".

Об этом пишет издание ТСН.

Читайте также:

Суд над Коломойским 25 сентября

Коломойский поддержал аргументы своих адвокатов по поводу необоснованности решения об изменении меры пресечения, которое было принято еще в августе 2024 года. Он отметил, что это решение было обжаловано в апелляционном суде, однако рассмотрение апелляции до сих пор не состоялось. Также бизнесмен объяснил, почему не согласился на частичное внесение залога.

"Во-первых, частично — это невозможно вносить. Во-вторых, есть ограничения. А в-третьих, я считаю, что это рэкет, который идет с самого верха и с самого начала мне говорили, что будет (размер залога. — Ред.) 3 миллиарда с чем-то, еще до того, как меня посадили. Меня предупредили работники СБУ, что будет 3 миллиарда залог", — отметил Коломойский.

В ответ на замечания судьи о снижении размера залога до 1 миллиарда 800 тысяч гривен бизнесмен отметил, что его принципиальная позиция — не соглашаться на "рэкет на государственном уровне".

"Это принципиальная позиция, поскольку я считаю, что это рэкет на государственном уровне. В пользу силовых структур и судебной власти. И все это совпало, и у меня записаны разговоры, в которых говорят о 3 миллиардах. Я подал в ЕСПЧ, там будут решать". 300 не облагаемых налогом (минимумов. — Ред.) — это реальная сумма залога. А когда 100 миллионов долларов — это то, что собирает наша СБУ по команде администрации президента со всех, кого задерживают", — заявил бизнесмен.

Он сравнил текущую ситуацию с вымоганием денег у предпринимателя, держа его в заложниках.

"Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги. Учитывая, что я еще временно не гражданин Украины, а гражданин Израиля, есть правила у израильтян. Не поддаваться на шантаж и изъятие денег", — добавил Коломойский.

Ранее мы писали, что в Киеве Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому. Содержание под стражей ему заменили на залог в размере 1 877 360 000 гривен.

Напомним, Коломойский больше не является гражданином Кипра. Решение о лишении олигарха гражданства правительство Кипра приняло в среду, 4 сентября.