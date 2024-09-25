Суд над Коломойским — бизнесмен снова отказался вносить залог

Коломойский объяснил, почему отказывается вносить залог
В Шевченковском районном суде города Киева в среду, 25 сентября, состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения с залога на домашний арест или личное обязательство для бизнесмена Игоря Коломойского. Во время заседания предприниматель заявил, что размер залога "непомерен".
Об этом пишет издание ТСН.
Суд над Коломойским 25 сентября
Коломойский поддержал аргументы своих адвокатов по поводу необоснованности решения об изменении меры пресечения, которое было принято еще в августе 2024 года. Он отметил, что это решение было обжаловано в апелляционном суде, однако рассмотрение апелляции до сих пор не состоялось. Также бизнесмен объяснил, почему не согласился на частичное внесение залога.
"Во-первых, частично — это невозможно вносить. Во-вторых, есть ограничения. А в-третьих, я считаю, что это рэкет, который идет с самого верха и с самого начала мне говорили, что будет (размер залога. — Ред.) 3 миллиарда с чем-то, еще до того, как меня посадили. Меня предупредили работники СБУ, что будет 3 миллиарда залог", — отметил Коломойский.
В ответ на замечания судьи о снижении размера залога до 1 миллиарда 800 тысяч гривен бизнесмен отметил, что его принципиальная позиция — не соглашаться на "рэкет на государственном уровне".
"Это принципиальная позиция, поскольку я считаю, что это рэкет на государственном уровне. В пользу силовых структур и судебной власти. И все это совпало, и у меня записаны разговоры, в которых говорят о 3 миллиардах. Я подал в ЕСПЧ, там будут решать". 300 не облагаемых налогом (минимумов. — Ред.) — это реальная сумма залога. А когда 100 миллионов долларов — это то, что собирает наша СБУ по команде администрации президента со всех, кого задерживают", — заявил бизнесмен.
Он сравнил текущую ситуацию с вымоганием денег у предпринимателя, держа его в заложниках.
"Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги. Учитывая, что я еще временно не гражданин Украины, а гражданин Израиля, есть правила у израильтян. Не поддаваться на шантаж и изъятие денег", — добавил Коломойский.
Ранее мы писали, что в Киеве Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому. Содержание под стражей ему заменили на залог в размере 1 877 360 000 гривен.
Напомним, Коломойский больше не является гражданином Кипра. Решение о лишении олигарха гражданства правительство Кипра приняло в среду, 4 сентября.
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