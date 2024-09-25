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Коломойський пояснив, чому відмовляється вносити заставу

25 вересня 2024 16:52
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Суд над Коломойським — бізнесмен знову відмовився вносити заставу
Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Шевченківському районному суді міста Києва у середу, 25 вересня, відбувся розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на домашній арешт або особисте зобов’язання для бізнесмена Ігоря Коломойського. Під час засідання підприємець заявив, що розмір застави є "непомірним".

Про це пише видання ТСН.

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Коломойський підтримав аргументи своїх адвокатів щодо необґрунтованості рішення про зміну запобіжного заходу, яке було ухвалено ще в серпні 2024 року. Він зазначив, що це рішення було оскаржене в апеляційному суді, однак розгляд апеляції досі не відбувся. Також бізнесмен пояснив, чому не погодився на часткове внесення застави.

"По-перше, частково — це неможливо вносити. По-друге, є обмеження. А по-третє, я вважаю, що це рекет, який іде із самого верху, і із самого початку мені казали, що буде (розмір застави. — Ред.) 3 мільярди з чимось, ще до того, як мене посадили. Мене попередили працівники СБУ, що буде 3 мільярди застава", — зазначив Коломойський.

У відповідь на зауваження судді про зниження розміру застави до 1 мільярда 800 тисяч гривень, бізнесмен зазначив, що його принципова позиція — не погоджуватися на "рекет на державному рівні".

"Це принципова позиція, оскільки я вважаю, що це рекет на державному рівні. На користь силових структур та судової влади. І все це збіглося, і в мене записані розмови, в яких говорять про 3 мільярди. Я подав до ЄСПЛ, там вирішуватимуть. 300 неоподатковуваних (мінімумів. — Ред.)  — це реальна сума застави. А коли 100 мільйонів доларів — це те, що збирає наша СБУ за командою адміністрації президента з усіх, кого затримують. Ми мали прецеденти, коли з моїх партнерів збирали по 100 мільйонів", — заявив бізнесмен.

Він порівняв поточну ситуацію із вимаганням грошей у підприємця, тримаючи його в заручниках.

"Мене взяли як заручника, посадили до в'язниці та вимагають гроші. Зважаючи на те, що я ще тимчасово не громадянин України, а громадянин Ізраїлю, є правила в ізраїльтян. Не піддаватися на шантаж та вилучення грошей", — додав Коломойський.

Раніше ми писали, що у Києві Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському. Тримання під вартою йому замінили на заставу у розмірі 1 877 360 000 гривень.

Нагадаємо, Коломойський більше не є громадянином Кіпру. Рішення про позбавлення олігарха громадянства уряд Кіпру ухвалив 4 вересня. 

суд Ігор Коломойський олігархи Україна Український бізнес судові рішення

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