Смерть Тобиаса Тиберга — что случилось со шведским дипломатом

Бывший посол Швеции в Украине Тобиас. Фото: Facebook

Бывшего посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга 16 мая нашли мертвым в Стокгольме. Ранее он был арестован по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает Expressen.

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Издание сообщает, что речь идет о сотруднике Министерства иностранных дел Швеции Тобиасе Тиберге. Служба безопасности SAPO задержала его 11 мая по подозрению в шпионаже, однако уже 14 мая он вышел из-под стражи, оставаясь под следствием.

Однако дипломат отрицает все обвинения. Его адвокат Антон Странд рассказал, что его клиент подал жалобу на действия полиции и утверждал, что во время задержания правоохранители применили к нему чрезмерную силу.

Когда Тиберг вышел из-под стражи, он обратился к врачам за помощью. Сейчас полиция взялась за расследование его смерти, но, по предварительным данным, преступный умысел не подозревается.

Смерть своего сотрудника подтвердили в МИД Швеции. В ведомстве выразили соболезнования родным и отказались от дальнейших комментариев. Это объяснили конфиденциальностью дела.

Напомним, ранее Венгрия обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже. Их сразу выслали из дипломатического ведомства в Будапеште.

В то же время 9 мая стало известно, что СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть Венгрии. Разведка выявляла военные базы, отслеживали настроение венгерской общины Закарпатья.