Смерть Тобіаса Тіберга — що трапилось зі шведським дипломатом

Колишній посол Швеції в Україні Тобіас. Фото: Facebook

Колишнього посла Швеції в Україні Тобіаса Тіберга 16 травня знайшли мертвим у Стокгольмі. Раніше він був заарештований через підозру у шпигунстві.

Про це повідомляє Expressen.

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Видання повідомляє, що йдеться про співробітника Міністерства закордонних справ Швеції Тобіаса Тіберга. Служба безпеки SAPO затримала його 11 травня через підозру у шпигунстві, проте вже 14 травня він вийшов з-під варти, залишаючись під слідством.

Однак дипломат заперечив усі звинувачення. Його адвокат Антон Странд розповів, що його клієнт подав скаргу на дії поліції і стверджував, що під час затримання правоохоронці застосували до нього надмірну силу.

Коли Тіберг вийшов з-під варти, він звернувся до лікарів за допомогою. Зараз поліція взялася за розслідування його смерті, але, за попередніми даними, злочинний умисел не підозрюється.

Смерть свого співробітника підтвердили в МЗС Швеції. У відомстві висловили співчуття рідним та відмовились від подальших коментарів. Це пояснили конфіденційністю справи.

Нагадаємо, раніше Угорщина звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві. Їх одразу вислали з дипломатичного відомства у Будапешті.

Водночас 9 травня стало відомо, що СБУ вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини. Розвідка виявляла військові бази, відстежували настрій угорської громади Закарпаття.