Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Когда ВСУ уничтожат все войска КНДР, — прогноз ISW arrow

Когда ВСУ уничтожат все войска КНДР, — прогноз ISW

17 января 2025 05:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Украинская армия уничтожит весь контингент солдат КНДР в Курской области до середины апреля 2025 года
Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными. Фото: Yonhap News
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Весь контингент северокорейских войск численностью 12 000 человек, который сейчас находится в Курской области, может быть убит или ранен в бою к середине апреля 2025 года. Так будет в случае, если солдаты КНДР продолжат нести высокие потери в будущем.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Прогноз об уничтожении войск КНДР в Курской области

Прежде чем сделать вывод, аналитики перечисляют общеизвестные факты. В частности, в начале января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области было убито или ранено 3800 северокорейских солдат.

Пару месяцев назад, 5 ноября 2024 года, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сказал, что северокорейские силы участвуют в "мелкомасштабных" столкновениях в Курской области. Однако российские военкоры начали утверждать 6 декабря, что войска КНДР участвуют в более значительных боевых действиях.

Согласно общедоступной информации, Северная Корея перебросила в Курскую область 12 тысяч своих военнослужащих. Таким образом, северокорейцы, вероятно, несли 92 потери в день, участвуя в значительных боях с начала декабря, и весь этот контингент в Курской области может быть убит или ранен в течение следующих 12 недель. То есть, примерно до середины апреля 2025 года при условии, что северокорейские силы продолжат нести столь же высокие показатели потерь в будущем.

В понедельник, 13 января, Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) заявила, что на данный момент в Курской области убито 300 солдат КНДР и еще 2700 получили ранения в бою.

В ISW пишут, что скорее всего, северокорейские войска продолжат нести большие потери как среди раненых, так и убитых, однако неясно, вернутся ли раненые корейцы в бой и если да, то когда.

Напомним, на днях глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что солдаты КНДР, которые находятся в сотне километров от границы НАТО и ЕС, изменили суть агрессии России. Это по его словам, стало глобальной проблемой.

Также мы писали, что на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передать пленных северокорейских военных главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Однако для этого есть условия.

ВСУ КНДР Украина война в Украине Россия Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

05:39 Четыре вида единовременного пособия военным — что известно

05:24 Когда ВСУ уничтожат все войска КНДР, — прогноз ISW

04:55 Трамп вступит в должность президента имея большой долг, — CBS

04:30 Сколько правоохранителей находятся на фронте — данные Нацполиции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:51 Закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней — оценка букмекеров

03:31 В Дохе подписали соглашение о прекращении огня в Газе, — Axios

03:26 "Азов" ищет специалистов, разбирающихся в учете — вакансия

02:30 Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбиту — Маск отреагировал

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

05:39 Четыре вида единовременного пособия военным — что известно

05:24 Когда ВСУ уничтожат все войска КНДР, — прогноз ISW

04:55 Трамп вступит в должность президента имея большой долг, — CBS

04:30 Сколько правоохранителей находятся на фронте — данные Нацполиции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:51 Закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней — оценка букмекеров

03:31 В Дохе подписали соглашение о прекращении огня в Газе, — Axios

03:26 "Азов" ищет специалистов, разбирающихся в учете — вакансия

02:30 Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбиту — Маск отреагировал

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно