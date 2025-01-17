Украинская армия уничтожит весь контингент солдат КНДР в Курской области до середины апреля 2025 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными. Фото: Yonhap News

Весь контингент северокорейских войск численностью 12 000 человек, который сейчас находится в Курской области, может быть убит или ранен в бою к середине апреля 2025 года. Так будет в случае, если солдаты КНДР продолжат нести высокие потери в будущем.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Прежде чем сделать вывод, аналитики перечисляют общеизвестные факты. В частности, в начале января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области было убито или ранено 3800 северокорейских солдат.

Пару месяцев назад, 5 ноября 2024 года, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сказал, что северокорейские силы участвуют в "мелкомасштабных" столкновениях в Курской области. Однако российские военкоры начали утверждать 6 декабря, что войска КНДР участвуют в более значительных боевых действиях.

Согласно общедоступной информации, Северная Корея перебросила в Курскую область 12 тысяч своих военнослужащих. Таким образом, северокорейцы, вероятно, несли 92 потери в день, участвуя в значительных боях с начала декабря, и весь этот контингент в Курской области может быть убит или ранен в течение следующих 12 недель. То есть, примерно до середины апреля 2025 года при условии, что северокорейские силы продолжат нести столь же высокие показатели потерь в будущем.

В понедельник, 13 января, Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) заявила, что на данный момент в Курской области убито 300 солдат КНДР и еще 2700 получили ранения в бою.

В ISW пишут, что скорее всего, северокорейские войска продолжат нести большие потери как среди раненых, так и убитых, однако неясно, вернутся ли раненые корейцы в бой и если да, то когда.

Напомним, на днях глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что солдаты КНДР, которые находятся в сотне километров от границы НАТО и ЕС, изменили суть агрессии России. Это по его словам, стало глобальной проблемой.

Также мы писали, что на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передать пленных северокорейских военных главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Однако для этого есть условия.