Українська армія знищить весь контингент солдатів КНДР у Курській області до середини квітня 2025 року

Лідер КНДР Кім Чен Ин із військовими. Фото: Yonhap News

Весь контингент північнокорейських військ чисельністю 12 000 осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Перш ніж зробити висновок, аналітики перераховують загальновідомі факти. Зокрема, на початку січня 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в Курській області було вбито або поранено 3 800 північнокорейських солдатів.

Пару місяців тому, 5 листопада 2024 року, глава Міноборони України Рустем Умеров сказав, що північнокорейські сили беруть участь у "дрібномасштабних" сутичках у Курській області. Однак російські воєнкори почали стверджувати 6 грудня, що війська КНДР беруть участь у більш значних бойових діях.

Згідно із загальнодоступною інформацією, Північна Корея перекинула в Курську область 12 тисяч своїх військовослужбовців. Таким чином, північнокорейці, ймовірно, зазнавали 92 втрат на день, беручи участь у значних боях від початку грудня, і весь цей контингент у Курській області може бути вбитий або поранений протягом наступних 12 тижнів. Тобто, приблизно до середини квітня 2025 року за умови, що північнокорейські сили продовжать зазнавати настільки ж високих показників втрат у майбутньому.

У понеділок, 13 січня, Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) заявила, що наразі в Курській області вбито 300 солдатів КНДР і ще 2 700 зазнали поранень у бою.

В ISW пишуть, що, найімовірніше, північнокорейські війська продовжать зазнавати великих втрат як серед поранених, так і вбитих, проте незрозуміло, чи повернуться поранені корейці до бою, і якщо так, то коли.

Нагадаємо, днями глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що солдати КНДР, які перебувають за сотню кілометрів від кордону НАТО і ЄС, змінили суть агресії Росії. Це, за його словами, стало глобальною проблемою.

Також ми писали, що днями Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передати полонених північнокорейських військових голові Північної Кореї Кім Чен Ину. Однак для цього є умови.