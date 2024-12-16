Политолог Владимир Фесенко объяснил, когда в Украине можно будет провести выборы

Политолог Владимир Фесенко. Фото: hromadske.radio

Выборы в Украине состоятся не ранее чем спустя полгода после договоренности о перемирии с Россией. Сейчас говорить об этом рано: у РФ есть военное преимущество, поэтому Путин не видит выгоды в переговорах касательно завершения войны.

Такое мнение в интервью на YouTube-канале "РБК-Украина" высказал политолог Владимир Фесенко.

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Политолог предположил, что пока у российских войск есть преимущество и возможность наступать, война будет продолжаться. Выборы весной 2025 года, по его мнению, состоятся вряд ли, ведь для этого перемирие необходимо заключить не позднее 20–225 января.

"Не хочу утверждать на 100%, но с вероятностью 98–99% никаких выборов весной не будет. Я не верю, что удастся быстро договориться о перемирии. Мой субъективный прогноз: весной шансы на достижение договоренностей по прекращению боевых действий составляют всего 20–25%, даже не 50%", — заявил Фесенко.

По его словам, даже если перемирие будет весной, раньше чем осенью выборы не состоятся.

"Это оптимистический сценарий, но возможен и обратный вариант, когда война и переговоры затянутся по меньшей мере на год. Я не являюсь оптимистом относительно возможности скорых выборов", — подытожил политолог.

Ранее Владимир Фесенко заявил, что провести выборы в апреле или мае 2025 года невозможно. Правда, некоторые политические силы, по его словам, уже готовятся к ним.

Напомним, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера заявил, что местные выборы должны, согласно Конституции, состояться в последнее воскресенье октября 2025 года. Сейчас же говорить о выборах, по его мнению, не время.