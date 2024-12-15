Фесенко заявив, що виборів в Україні навесні у 2025 році не буде

Жінка на виборчій дільниці. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій

В Україні у квітні або травні 2025 року жодних виборів проводити не будуть. Політики спеціально розповсюджують цю інформацію, щоб таким чином утримати своїх прихильників та донорів.

Про це в ефірі "Київ24" заявив політолог Володимир Фесенко.

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Фесенко зазначив, що всі розмови про вибори ідуть від політичного середовища, від тих самих депутатів.

"Не буде виборів в квітні і травні. Це просто нереально. Але чутки про це з'являються з парламентського середовища. Тому що там вже деякі політичні сили готуються вже до таких виборів, і це не випадково, тому що це технологія. Таким чином гроші вони збирають на своє існування. Це така, я б сказав, і фінансова, і організаційна політтехнологія", — пояснив політолог.

Він зазначив, що це вже відбувається не перший раз. За його спостереженнями, схожа ситуація була вже тричі за останні півтора-два роки. Він підкреслив, що політики роблять це з метою утримання свого активу, людей, донорів та грошей на існування своєї політичної сили.

Нагадаємо, нещодавно колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що місцеві вибори відповідно до Конституції мають бути проведені в останню неділю жовтня 2025 року. Таким чином, наразі не на часі говорити про вибори.

Також він повідомляв, що ЦВК працює у штатному режимі. Однак це не означає підготовку до виборів.