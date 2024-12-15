Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет arrow

Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет

15 декабря 2024 02:44
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Фесенко заявил, что выборов в Украине весной в 2025 году не будет
Женщина на избирательном участке. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине в апреле или мае 2025 года никаких выборов проводить не будут. Политики специально распространяют эту информацию, чтобы таким образом удержать своих поклонников и доноров.

Об этом в эфире " Киев24 " заявил политолог Владимир Фесенко.

Читайте также:

Почему в Украине не будет выборов весной 2025 года

Фесенко отметил, что все разговоры о выборах идут от политической среды, от тех же депутатов.

"Не будет выборов в апреле и мае. Это просто нереально. Но слухи об этом появляются из парламентской среды. Потому что там уже некоторые политические силы готовятся к таким выборам и это не случайно, потому что это технология. Таким образом деньги они собирают на свое существование. Это такая я бы сказал и финансовая и организационная политтехнология", — объяснил политолог.

Он отметил, что это уже происходит не в первый раз. По его наблюдениям, похожая ситуация была уже трижды за последние полтора-два года. Он подчеркнул, что политики делают это с целью удержания своего актива, людей, доноров и денег на существование своей политической силы.

Напомним, недавно бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера заявил, что местные выборы в соответствии с Конституцией должны быть проведены в последнее воскресенье октября 2025 года. Таким образом, пока не время говорить о выборах.

Также он сообщал, что ЦИК работает в штатном режиме. Однако это не означает подготовку к выборам.

выборы Украина политики народные депутаты война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"

02:44 Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет

01:32 Мужчина проигнорировал повестку — как наказал суд

01:30 В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

23:02 В одном из штатов США заметили НЛО — видео

22:34 Американка приобрела дом в Италии за 1 евро — как это возможно

03:26 Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"

02:44 Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет

01:32 Мужчина проигнорировал повестку — как наказал суд

01:30 В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

23:02 В одном из штатов США заметили НЛО — видео

22:34 Американка приобрела дом в Италии за 1 евро — как это возможно

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация