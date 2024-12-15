Фесенко заявил, что выборов в Украине весной в 2025 году не будет

Женщина на избирательном участке. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей

В Украине в апреле или мае 2025 года никаких выборов проводить не будут. Политики специально распространяют эту информацию, чтобы таким образом удержать своих поклонников и доноров.

Об этом в эфире " Киев24 " заявил политолог Владимир Фесенко.

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Фесенко отметил, что все разговоры о выборах идут от политической среды, от тех же депутатов.

"Не будет выборов в апреле и мае. Это просто нереально. Но слухи об этом появляются из парламентской среды. Потому что там уже некоторые политические силы готовятся к таким выборам и это не случайно, потому что это технология. Таким образом деньги они собирают на свое существование. Это такая я бы сказал и финансовая и организационная политтехнология", — объяснил политолог.

Он отметил, что это уже происходит не в первый раз. По его наблюдениям, похожая ситуация была уже трижды за последние полтора-два года. Он подчеркнул, что политики делают это с целью удержания своего актива, людей, доноров и денег на существование своей политической силы.

Напомним, недавно бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера заявил, что местные выборы в соответствии с Конституцией должны быть проведены в последнее воскресенье октября 2025 года. Таким образом, пока не время говорить о выборах.

Также он сообщал, что ЦИК работает в штатном режиме. Однако это не означает подготовку к выборам.