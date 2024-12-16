Політолог Володимир Фесенко пояснив, коли в Україні можна буде провести вибори

Політолог Володимир Фесенко. Фото: hromadske.radio

Вибори в Україні відбудуться не раніше ніж за пів року після домовленості про перемир'я з Росією. Зараз говорити про це зарано: РФ має військову перевагу, тому Путін не бачить вигоди в перемовинах щодо завершення війни.

Таку думку в інтерв'ю на YouTube-каналі "РБК-Україна" висловив політолог Володимир Фесенко.

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Політолог припустив, що поки в російських військ є перевага й можливість наступати, війна триватиме. Вибори навесні 2025 року, на його думку, відбудуться навряд чи, адже для цього перемир'я необхідно укласти не пізніше 20–25 січня.

"Не хочу стверджувати на 100%, але з вірогідністю 98–99% жодних виборів навесні не буде. Я не вірю, що вдасться швидко домовитися про перемир’я. Мій суб’єктивний прогноз: навесні шанси на досягнення домовленостей щодо припинення бойових дій становлять лише 20–25%, навіть не 50%", — заявив Фесенко.

За його словами, навіть якщо перемир'я буде навесні, раніше ніж восени вибори не відбудуться.

"Це оптимістичний сценарій, але можливий і зворотний варіант, коли війна і переговори затягнуться щонайменше на рік. Я не є оптимістом щодо можливості швидких виборів", — підсумував політолог.

Раніше Володимир Фесенко заявив, що провести вибори у квітні чи травні 2025 року нереально. Щоправда, деякі політичні сили, за його словами, вже готуються до них.

Нагадаємо, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що місцеві вибори мають, згідно з Конституцією, відбутися в останню неділю жовтня 2025 року. Наразі ж говорити про вибори, на його думку, не на часі.