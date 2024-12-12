Стефанишина заявила, что уже в январе в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

Врач-лаборант с экстрактом медицинского каннабиса. Иллюстративное фото: Pinterest

Уже в январе 2025 года, с большой вероятностью, на украинском рынке появится первый препарат на основе медицинского каннабиса. На данный момент продолжается процесс первичной регистрации непосредственно медицинского каннабиса, который предварительно будет продолжаться до конца декабря.

Об этом заявила член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "24 канал".

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Что известно

Стефанишина надеется, что уже к январю 2025 года работники медицинских учреждений будут иметь возможность выписывать лекарства, полученные из медицинского каннабиса. Кроме того, она добавила, что в Украине есть необходимая нормативно-правовая база для поддержания обращения таких лекарств.

"Сейчас все есть для того, чтобы пациенты получали препараты медицинского каннабиса, кроме самого медицинского каннабиса. Потому что кроме регуляторной системы нужно, чтобы кто-то зарегистрировал это лекарство в Украине", — резюмировала Стефанишина.

Напомним, что закон о легализации медицинского каннабиса в Украине начал действовать 16 августа 2024 года.

Также мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения в конце сентября определили список болезней и состояний, при которых эти препараты могут быть назначены.