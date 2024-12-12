Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса arrow

Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

12 декабря 2024 04:34
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Стефанишина заявила, что уже в январе в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса
Врач-лаборант с экстрактом медицинского каннабиса. Иллюстративное фото: Pinterest
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Уже в январе 2025 года, с большой вероятностью, на украинском рынке появится первый препарат на основе медицинского каннабиса. На данный момент продолжается процесс первичной регистрации непосредственно медицинского каннабиса, который предварительно будет продолжаться до конца декабря.

Об этом заявила член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "24 канал".

Читайте также:

Что известно

Стефанишина надеется, что уже к январю 2025 года работники медицинских учреждений будут иметь возможность выписывать лекарства, полученные из медицинского каннабиса. Кроме того, она добавила, что в Украине есть необходимая нормативно-правовая база для поддержания обращения таких лекарств.

"Сейчас все есть для того, чтобы пациенты получали препараты медицинского каннабиса, кроме самого медицинского каннабиса. Потому что кроме регуляторной системы нужно, чтобы кто-то зарегистрировал это лекарство в Украине", — резюмировала Стефанишина.

Напомним, что закон о легализации медицинского каннабиса в Украине начал действовать 16 августа 2024 года.

Также мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения в конце сентября определили список болезней и состояний, при которых эти препараты могут быть назначены.

Ольга Стефанишина Украина лекарства медицина канабис

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:34 Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

04:30 В ТЦК объяснили, будут ли после войны наказывать за СОЧ

04:00 Не меньше тысячи долларов — украинские звезды назвали гонорары

03:35 В Миэнерго анонсировали отказ от транзита российского газа

03:26 В полку нужны знатоки Meta — вакансия в "Азове"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

02:49 Кадыров признал атаку дронов по Грозному

02:30 Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью — какие есть нюансы

02:05 Экс-глава "Азова" Жорин высказался о влиянии коррупции на армию

02:03 В Чечне после атаки дронов по зданию МВД есть раненые

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

04:34 Когда в Украине будет препарат на основе медицинского каннабиса

04:30 В ТЦК объяснили, будут ли после войны наказывать за СОЧ

04:00 Не меньше тысячи долларов — украинские звезды назвали гонорары

03:35 В Миэнерго анонсировали отказ от транзита российского газа

03:26 В полку нужны знатоки Meta — вакансия в "Азове"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

02:49 Кадыров признал атаку дронов по Грозному

02:30 Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью — какие есть нюансы

02:05 Экс-глава "Азова" Жорин высказался о влиянии коррупции на армию

02:03 В Чечне после атаки дронов по зданию МВД есть раненые

01:32 Двое мужчин избили военнослужащего — как их наказал суд

Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника