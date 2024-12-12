Стефанішина заявила, що вже в січні в Україні буде препарат на основі медичного канабісу

Лікар-лаборант з екстрактом медичного канабісу. Ілюстративне фото: Pinterest

Вже у січні 2025 року, з великою ймовірністю, на українському ринку з'явиться перший препарат на основі медичного канабісу. Станом на зараз триває процес первинної реєстрації безпосередньо медичного канабісу, який за планом триватиме до кінця грудня.

Про це заявила член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування і віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "24 канал".

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Що відомо

Стефанішина сподівається, що вже до січня 2025 року працівники медичних закладів матимуть можливість виписувати ліки, які отримані з медичного канабісу. Крім того, вона додала, в Україні є необхідна нормативно-правова база для підтримки обігу таких ліків.

"Наразі все є для того, щоб пацієнти отримували препарати медичного канабісу, окрім самого медичного канабісу. Тому що, крім регуляторної системи, потрібно, щоб хтось зареєстрував ці ліки в Україні", — резюмувала Стефанишіна.

Нагадаємо, що закон про легалізацію медичного канабісу в Україні почав діяти 16 серпня 2024 року.

Також ми повідомляли, що у Міністерстві охорони здоров'я в кінці вересня визначили перелік хвороб та станів, за яких ці препарати можуть бути призначені.