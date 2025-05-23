Продюсер Юрий Бардаш получил заочное наказание в 10 лет тюрьмы за поддержку агрессии РФ против Украины

Коллаборационист Юрий Бардаш с паспортом РФ. Фото: росСМИ

Некогда известный в Украине продюсер Юрий Бардаш, сделавший популярными такие проекты, как "Грибы", Quest Pistols и "Нервы", был заочно осужден Винницким городским судом. Его обвинили в поддержке агрессии Российской Федерации против Украины и распространении российской пропаганды.

Приговор коллаборанту, который позорно сбежал в РФ, обнародован в Едином реестре судебных решений.

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Какими были аргументы суда

Согласно приговору суда, этот персонаж выражал украинофобские взгляды и демонстрировал враждебное отношение к украинскому народу. Он также поддерживал военную агрессию России против Украины, осознавая свое влияние на мнение как украинцев, так и россиян.

Например, во время одного из интервью Бардаш призвал к насильственному свержению конституционного строя Украины. В социальных сетях он публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали военную агрессию России против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду.

Что решил суд

Суд признал Бардаша виновным по всем статьям обвинений. Если его когда-нибудь удастся задержать или экстрадировать в Украину, то коллаборанта ждет тюремный срок в 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске осудили бывшую учительницу химии и биологии. Женщина была признана виновной в коллаборационизме, поскольку согласилась на должность "директора" школы на Луганщине и внедряла российские образовательные стандарты.

А на Харьковщине состоялся суд над местным жителем, который оправдывал российскую агрессию. В течение нескольких лет он распространял в мессенджере сообщения антиукраинского характера.